"Галатасарай" решил продлить контракт с Оканом Буруком

Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук продолжит работу в стамбульском клубе.

Как сообщает İdman.Biz, руководство "Галатасарая" приняло решение продлить контракт с 52-летним специалистом, действующее соглашение которого истекает 30 июня.

Президент клуба Дурсун Озбек уже одобрил подписание нового договора, а стороны в значительной степени согласовали условия двухлетнего контракта.

Ожидается, что официальное подписание соглашения состоится в ближайшие дни.

Руководство клуба намерено сохранить стабильность на тренерском мостике после успешных выступлений команды в последние сезоны.

Под руководством Бурука "Галатасарай" завоевал четвертое подряд чемпионство Турции и 26-й титул в истории клуба.

По информации турецких СМИ, новый контракт может предусматривать увеличение годовой зарплаты тренера до 4 миллионов евро (около 8 миллионов манатов), а также существенные бонусы за спортивные достижения.