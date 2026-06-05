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"Галатасарай" решил продлить контракт с Оканом Буруком

Мировой футбол
Новости
5 Июня 2026 18:46
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"Галатасарай" решил продлить контракт с Оканом Буруком

Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук продолжит работу в стамбульском клубе.

Как сообщает İdman.Biz, руководство "Галатасарая" приняло решение продлить контракт с 52-летним специалистом, действующее соглашение которого истекает 30 июня.

Президент клуба Дурсун Озбек уже одобрил подписание нового договора, а стороны в значительной степени согласовали условия двухлетнего контракта.

Ожидается, что официальное подписание соглашения состоится в ближайшие дни.

Руководство клуба намерено сохранить стабильность на тренерском мостике после успешных выступлений команды в последние сезоны.

Под руководством Бурука "Галатасарай" завоевал четвертое подряд чемпионство Турции и 26-й титул в истории клуба.

По информации турецких СМИ, новый контракт может предусматривать увеличение годовой зарплаты тренера до 4 миллионов евро (около 8 миллионов манатов), а также существенные бонусы за спортивные достижения.

İdman.Biz
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