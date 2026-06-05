Суд отклонил иск Моуринью против "Галатасарая"

Турецкий суд отклонил иск Жозе Моуринью к "Галатасараю" о взыскании компенсации за моральный ущерб.

Как сообщает İdman.Biz, бывший главный тренер "Фенербахче" требовал от стамбульского клуба 1,907 млн турецких лир (около 70 тысяч манатов), утверждая, что официальные заявления и публикации "Галатасарая" в социальных сетях нарушили его личные права.

Иск был связан с событиями после дерби между "Галатасараем" и "Фенербахче", состоявшегося 24 февраля 2025 года. После матча португальский специалист обратился в суд, заявив о причиненном ему моральном ущербе.

Однако 36-й гражданский суд первой инстанции района Анадолу в Стамбуле отказал в удовлетворении иска. Суд пришел к выводу, что заявления "Галатасарая" не являются неправомерным посягательством на личные права Моуринью, а представляют собой ответную критику в рамках общественной дискуссии, начавшейся после высказываний самого тренера.

Напомним, что период работы Моуринью в "Фенербахче" сопровождался несколькими громкими конфликтами, вызвавшими широкий резонанс в турецком футболе. Противостояние "Фенербахче" и "Галатасарая" считается одним из самых принципиальных в мировом футболе и регулярно становится источником скандалов как на поле, так и за его пределами.