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"Арсенал" передал использованные футбольные гетры приюту для животных - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
5 Июня 2026 14:07
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"Арсенал" передал использованные футбольные гетры приюту для животных

Футбольный клуб "Арсенал" организовал необычную благотворительную акцию после завершения чемпионского сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, лондонский клуб передал 40 пар использованных игровых гетр в британский приют Redwings Horse Sanctuary, который занимается спасением лошадей, пони, ослов и мулов.

Пожертвование поступило в приют вскоре после завоевания командой чемпионского титула.

По словам сотрудников организации, футбольные гетры помогают защищать ноги животных от насекомых и различных инфекций. Кроме того, они используются в качестве повязок после операций и помогают удерживать шерсть во время стрижки.

Таким образом, экипировка, которая больше не используется футболистами, получила вторую жизнь и стала полезным инструментом для ухода за животными.

İdman.Biz
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