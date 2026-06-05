"Арсенал" передал использованные футбольные гетры приюту для животных - ВИДЕО

Футбольный клуб "Арсенал" организовал необычную благотворительную акцию после завершения чемпионского сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, лондонский клуб передал 40 пар использованных игровых гетр в британский приют Redwings Horse Sanctuary, который занимается спасением лошадей, пони, ослов и мулов.

Пожертвование поступило в приют вскоре после завоевания командой чемпионского титула.

По словам сотрудников организации, футбольные гетры помогают защищать ноги животных от насекомых и различных инфекций. Кроме того, они используются в качестве повязок после операций и помогают удерживать шерсть во время стрижки.

Таким образом, экипировка, которая больше не используется футболистами, получила вторую жизнь и стала полезным инструментом для ухода за животными.