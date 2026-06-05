Ламин Ямаль признан лучшим игроком сезона в Испании

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль признан лучшим футболистом чемпионата Испании сезона-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz, 18-летний игрок стал одним из главных героев победного сезона каталонского клуба. "Барселона" сумела защитить чемпионский титул, набрав 94 очка и вновь став сильнейшей командой страны.

Ямаль провел в Ла Лиге 28 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач. Его яркая игра стала одним из ключевых факторов успеха команды Ханса-Дитера Флика.

Сам немецкий специалист также получил индивидуальную награду, будучи признанным лучшим тренером сезона в чемпионате Испании.