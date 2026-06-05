"Ювентус" объединился с крупнейшим в мире реслинг-промоушеном WWE

Итальянский "Ювентус" объявил о начале сотрудничества с популярным реслинг-промоушеном WWE.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, первые шаги партнерства были сделаны во время шоу WWE Clash in Italy, которое состоялось в Турине.

В рамках мероприятия стороны организовали ряд совместных активностей. Болельщики увидели специальный контент с участием талисмана "Ювентуса" Джея и суперзвезды WWE Джея Усо, а неоспоримый чемпион WWE Коди Роудс получил чемпионский пояс и футболку туринского клуба в эксклюзивном дизайне.

В заявлении "Ювентуса" отмечается, что сотрудничество будет охватывать широкий спектр направлений, включая выпуск совместной атрибутики, создание контента, проведение мероприятий для болельщиков и участие представителей обеих сторон в международных проектах.

Партнерство также предусматривает интеграцию звезд WWE и представителей "Ювентуса" в различные культурные события по всему миру. Главной целью сотрудничества названа работа с новым поколением болельщиков и создание ярких проектов на стыке футбола и спортивных развлечений.

Ожидается, что в ближайшие месяцы стороны представят новые совместные инициативы для поклонников клуба и WWE.