Перес не хочет: "Реал" отказался от идеи подписания Родри

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри, вероятнее всего, не перейдет в мадридский "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, об этом рассказал журналист Маттео Моретто.

По его словам, между представителями двух клубов состоялся прямой контакт, в ходе которого стало ясно, что мадридцы не планируют работать над этим трансфером.

"Мне сказали, что между "Реалом" и "Сити" был прямой контакт. В "Сити" знают, что "Реал" не собирается подписывать Родри. Мне сказали, что Флорентино Перес не хочет подписывать Родри, и на данный момент никакого продвижения по этому вопросу нет", - заявил Моретто.

В минувшем сезоне испанский полузащитник провел 33 матча во всех турнирах и забил два мяча. Его контракт с "Манчестер Сити" действует до лета 2027 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 50 миллионов евро.