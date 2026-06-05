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"Фиорентина" объявила об уходе главного тренера

Мировой футбол
Новости
5 Июня 2026 22:30
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"Фиорентина" объявила об уходе главного тренера

Футбольный клуб "Фиорентина" официально сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Паоло Ваноли.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба, президент "фиалок" Джузеппе Комиссо поблагодарил специалиста за проделанную работу и вклад в спасение команды от кризиса.

"Я хотел бы лично поблагодарить Паоло Ваноли и весь его штаб. Они пришли в чрезвычайно сложный период, когда команда занимала последнее место и еще не одержала ни одной победы. Благодаря своему мужеству и самоотверженности они смогли вернуть коллектив на ноги, восстановить уверенность, единство и сплоченность", - заявил Комиссо.

Глава клуба также подчеркнул, что Ваноли удалось вывести команду из ситуации, с которой ранее не справлялась ни одна команда в истории Серии А.

По итогам завершившегося сезона "Фиорентина" заняла 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

О том, кто станет новым главным тренером флорентийского клуба, пока не сообщается.

İdman.Biz
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