"Фиорентина" объявила об уходе главного тренера

Футбольный клуб "Фиорентина" официально сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Паоло Ваноли.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба, президент "фиалок" Джузеппе Комиссо поблагодарил специалиста за проделанную работу и вклад в спасение команды от кризиса.
"Я хотел бы лично поблагодарить Паоло Ваноли и весь его штаб. Они пришли в чрезвычайно сложный период, когда команда занимала последнее место и еще не одержала ни одной победы. Благодаря своему мужеству и самоотверженности они смогли вернуть коллектив на ноги, восстановить уверенность, единство и сплоченность", - заявил Комиссо.
Глава клуба также подчеркнул, что Ваноли удалось вывести команду из ситуации, с которой ранее не справлялась ни одна команда в истории Серии А.
По итогам завершившегося сезона "Фиорентина" заняла 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
О том, кто станет новым главным тренером флорентийского клуба, пока не сообщается.