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"Реал" сохранил статус самого дорогого клуба Ла Лиги

Мировой футбол
Новости
5 Июня 2026 23:24
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"Реал" сохранил статус самого дорогого клуба Ла Лиги

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов клубов испанской Ла Лиги.

Как сообщает İdman.Biz, самым дорогим составом чемпионата по-прежнему обладает мадридский "Реал". Общая стоимость игроков королевского клуба оценивается в 1,22 миллиарда евро.

На втором месте расположилась "Барселона", стоимость состава которой составляет 1,16 миллиарда евро. Замкнул тройку лидеров мадридский "Атлетико" с показателем 577 миллионов евро.

Примечательно, что "Реал" сохранил лидерство в рейтинге, несмотря на снижение общей трансферной стоимости игроков на 10,9 процента после последнего обновления оценок.

Напомним, что по итогам сезона-2025/26 чемпионом Испании стала "Барселона", набравшая 95 очков. "Реал" завершил чемпионат на втором месте с 86 очками, а третью строчку занял "Вильярреал", в активе которого 72 очка.

İdman.Biz
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