17 Апреля 2026
Тони Кроос о "Барселоне": "Они не выиграют ЛЧ, пока не изменят стиль"

17 Апреля 2026 15:11
Тони Кроос о "Барселоне": "Они не выиграют ЛЧ, пока не изменят стиль"

Легендарный немецкий полузащитник Тони Кроос высказался о проблемах "Барселоны" после её вылета в 1/4 финала Лиги чемпионов. По мнению Крооса, текущая тактическая концепция каталонцев делает их неконкурентоспособными на решающих стадиях главного европейского турнира.

Как сообщает İdman.Biz, Кроос отметил, что поражение от мадридского "Атлетико" с общим счетом 2:3 стало логичным следствием игрового стиля "сине-гранатовых". Немец подчеркнул, что оборона команды остается слишком открытой, что приводит к фатальным ошибкам и удалениям.

"Оборона "Барселоны" очень уязвима. В прошлом году это сказалось с "Интером", а в этом — с "Атлетико". Когда ты защищаешься таким образом и оставляешь так много пространства за спиной, могут происходить такие вещи, включая удаления, чтобы предотвратить выход один на один с вратарем. Если они не изменят стиль игры, они не выиграют Лигу чемпионов", — заявил Кроос.

Несмотря на то, что "Барселона" местами выглядела сильнее соперника, удаление в ответном матче перечеркнуло шансы на успех. По словам Крооса, преимущество "Атлетико" после первой игры и их умение "удерживать результат" стали непреодолимым препятствием для команды Ханси Флика.

