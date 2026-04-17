"Ювентус" продлил контракт с капитаном команды

17 Апреля 2026 22:59
Футбольный клуб "Ювентус" продлил контракт с полузащитником и капитаном команды Мануэлем Локателли.

Как сообщает İdman.Biz, новое соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до лета 2030 года.

Генеральный директор клуба Дамьен Комолли отметил, что продление контракта стало логичным шагом, учитывая лидерские качества игрока и его приверженность ценностям "Ювентуса". По его словам, это решение направлено на обеспечение стабильности и развитие спортивного проекта клуба.

Локателли выступает за туринцев с 2021 года. За это время он провел 224 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 17 результативных передач.

