Будущее Арбелоа в "Реале" остается неопределенным

Будущее главного тренера "Реала" Альваро Арбелоа в мадридском клубе остается под вопросом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Chiringuito, руководство "сливочных" пока не приняло окончательного решения, несмотря на отсутствие трофеев в текущем сезоне.

Ожидается, что в ближайшие дни состоится встреча Арбелоа с президентом клуба Флорентино Пересом, на которой будет подведен итог выступлений команды и дана оценка проделанной работе.

"Арбелоа не отстранен от должности. Перес проведет с ним разговор, после чего обе стороны сделают выводы. В клубе понимают, что тренер контролирует ситуацию в раздевалке и поддерживают его работу", - заявил журналист Хосеп Педрероль изданию El Chiringuito.

Напомним, на этой неделе "Реал" завершил выступление в Лиге чемпионов, вылетев на стадии четвертьфинала.