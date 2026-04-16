38,6% на титул: Opta определила главного фаворита Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Суперкомпьютер Opta обновил прогнозы на победителя текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Аналитические данные были скорректированы по итогам четвертьфинальных противостояний.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta Analyst, список фаворитов на 16 апреля 2026 года возглавляет лондонский "Арсенал". Вероятность триумфа английского клуба составляет 38,6%. Вторым претендентом на победу считается мюнхенская "Бавария" с показателем 33,3%. Шансы французского "Пари Сен-Жермен" оцениваются в 19,1%, а мадридского "Атлетико" — в 9%.

Согласно сетке турнира, в полуфиналах "ПСЖ" встретится с "Баварией", а "Атлетико" сыграет против "Арсенала". Первые матчи этой стадии запланированы на 28 и 29 апреля, ответные игры пройдут 5 и 6 мая 2026 года.

Финал главного клубного турнира Европы состоится 30 мая в столице Венгрии, Будапеште.