38,6% на титул: Opta определила главного фаворита Лиги чемпионов сезона-2025/2026

16 Апреля 2026 13:38
38,6% на титул: Opta определила главного фаворита Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Суперкомпьютер Opta обновил прогнозы на победителя текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Аналитические данные были скорректированы по итогам четвертьфинальных противостояний.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta Analyst, список фаворитов на 16 апреля 2026 года возглавляет лондонский "Арсенал". Вероятность триумфа английского клуба составляет 38,6%. Вторым претендентом на победу считается мюнхенская "Бавария" с показателем 33,3%. Шансы французского "Пари Сен-Жермен" оцениваются в 19,1%, а мадридского "Атлетико" — в 9%.

Согласно сетке турнира, в полуфиналах "ПСЖ" встретится с "Баварией", а "Атлетико" сыграет против "Арсенала". Первые матчи этой стадии запланированы на 28 и 29 апреля, ответные игры пройдут 5 и 6 мая 2026 года.

Финал главного клубного турнира Европы состоится 30 мая в столице Венгрии, Будапеште.

İdman.Biz
Новости по теме

Арбитры 28-го тура: кто будет судить матчи Премьер-лиги в этот уикенд
14:07
Мировой футбол

Арбитры 28-го тура: кто будет судить матчи Премьер-лиги в этот уикенд

Центральную игру тура обслужит Эльчин Масиев

Килиан Мбаппе установил уникальный рекорд Лиги чемпионов
13:24
Мировой футбол

Килиан Мбаппе установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Однако достжиение не принесло "Реалу" продолжения борьбы в турнире
Энтони Гордон выставил ультиматум "Ньюкаслу" после лучшего сезона в карьере
12:59
Мировой футбол

Энтони Гордон выставил ультиматум "Ньюкаслу" после лучшего сезона в карьере

Футболист, уничтоживший оборону "Карабаха" в Лиге чемпионов, может перейти в топ-клуб
"Глоры" или контент-мейкеры? Фанаты в Испании ополчились на блогеров из-за "Бернабеу"
11:17
Мировой футбол

"Глоры" или контент-мейкеры? Фанаты в Испании ополчились на блогеров из-за "Бернабеу"

В Испании разгорелся конфликт между футбольными болельщиками и инфлюенсерами

Нариман Ахундщзаде впервые помог “Коламбус Крю” одержать победу
11:02
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундщзаде впервые помог “Коламбус Крю” одержать победу - ВИДЕО

Форвард сборной Азербайджана сыграл в Кубке США
Из Турина в Лондон: "Арсенал" готовит 30 миллионов евро за лидера "Ювентуса"
10:47
Мировой футбол

Из Турина в Лондон: "Арсенал" готовит 30 миллионов евро за лидера "Ювентуса"

Английский гранд рассматривает возможность трансфера 26-летнего итальянца

Самое читаемое

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС