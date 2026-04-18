18 Апреля 2026 12:27
Оливер Кан поставил под сомнение честность 15 титулов "Реала"

Легенда немецкого футбола Оливер Кан прокомментировал поведение представителей "Реала" после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Поводом для недовольства мадридцев стало решение главного арбитра на 86-й минуте показать вторую желтую карточку полузащитнику Эдуардо Камавинге, что привело к его удалению.

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер "сливочных" Альваро Арбелоа после игры заявил, что судья "испортил встречу". Оливер Кан, в свою очередь, назвал такие претензии неприемлемыми.

"Этому нужно положить конец. Они больше не могут оставаться безнаказанными. Как только что-то идет не по их плану, это всегда заканчивается хаосом. Они ведут себя так, будто каждое судейское решение должно приниматься в их пользу. Это было в прошлом, и мы снова видим ту же ситуацию. Честно говоря, это многое говорит о том, как они умудрились завоевать 15 титулов в Лиге чемпионов", - заявил Кан.

Кан подчеркнул, что подобное давление на арбитров со стороны мадридского клуба является системным и должно жестко пресекаться футбольными властями.

İdman.Biz
