Патрик Виейра раскритиковал тактику "Арсенала" перед матчем с "Сити"

Бывший капитан "Арсенала" Патрик Виейра прокомментировал текущую форму команды перед ключевым противостоянием в борьбе за титул АПЛ. В воскресенье "канониры" сыграют на выезде против "Манчестер Сити". Исход этой встречи может радикально изменить ситуацию в таблице: победа "горожан" сократит их отставание до трех очков при наличии игры в запасе у подопечных Хосепа Гвардиолы.

Как сообщает İdman.Biz, Виейра в интервью Metro отметил потерю атакующей эффективности, которая была присуща лондонцам в первой половине сезона. Он подчеркнул необходимость возвращения к более агрессивному и прямолинейному футболу.

"Арсеналу" нужно вернуться к игровым настройкам времен начала сезона. Тогда команда была хладнокровна, старалась обострять, создавала моменты и забивала голы. Сейчас они слишком зациклены на удержании мяча без продвижения", — приводит слова Виейра издание.

Матч, который многие эксперты называют решающим в борьбе за чемпионство, начнется в воскресенье в 19:30. На данный момент "Арсенал" сохраняет лидерство, но любая осечка в Манчестере передает инициативу в руки "горожан".