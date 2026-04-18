18 Апреля 2026 13:27
Восемь футболистов покинут "Реал" в конце сезона

Президент "Реала" Флорентино Перес намерен серьезно обновить состав грядущим летом. Руководство клуба определило список игроков, которые не входят в планы на следующий сезон.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, список возглавляет полузащитник Эдуарду Камавинга, который выражал желание сменить клуб еще прошлым летом. Также стан "сливочных" покинут защитники Фран Гарсия и Рауль Асенсио, а также хавбек Даниель Себальос. Кроме того, мадридцы не планируют продлевать контракты с ветеранами обороны Давидом Алабой и Даниэлем Карвахалем — их соглашения истекают в июне 2026 года.

Для получения игровой практики в аренду будут отправлены молодые нападающие Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия. Источник также подчеркивает, что в рамках финансовой оптимизации и кадровой перестройки клуб готов рассмотреть предложения по продаже одной из своих главных звезд — Винисиуса Жуниора или Джуда Беллингема.

