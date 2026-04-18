Беллингем обратился к болельщикам "Реала": "Мы вас подвели"

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, мадридский клуб уступил "Баварии" по сумме двух матчей (4:6), проиграв ответную встречу в Мюнхене со счетом 3:4.

"Наших усилий оказалось недостаточно, но мы боролись до конца. Мадридисты, мы знаем, что подвели вас, но всегда будем благодарны за вашу поддержку. Вы заслуживаете лучшего, и хорошие времена обязательно вернутся. Сейчас нам нужно завершить сезон как можно лучше", - написал Беллингем в социальных сетях.

Отметим, что "Реал" рискует остаться без трофеев в текущем сезоне. В чемпионате Испании команда отстает от "Барселоны" на девять очков за семь туров до финиша.