Неймар: "Если начну играть поперек - снимайте меня с поля"

Бывший нападающий "Барселоны" и "ПСЖ" Неймар высказался о своем игровом стиле и подходе к футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, бразилец подчеркнул, что предпочитает рисковать ради создания моментов, даже если это приводит к ошибкам.

"Игроки, которые любят рисковать, чаще ошибаются, потому что постоянно идут на риск. Я рискую в каждом матче. Знаю, что могу потерять мяч четыре-пять раз за игру, но всегда стараюсь создавать моменты для команды", - заявил Неймар.

Футболист также добавил: "Я не хочу быть вингером, который получает мяч и отдает передачу поперек. Если я когда-нибудь стану таким, просто уберите меня с поля и дайте шанс другому. Я не хочу быть таким игроком".