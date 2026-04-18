Флик выдвинул требование "Барселоне" по трансферам

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик определился с приоритетами на летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport, немецкий специалист доволен молодыми воспитанниками клуба, однако считает, что команде не хватает опыта.

По информации источника, Флик попросил руководство подписать как минимум одного игрока в возрасте от 26 до 28 лет. По его мнению, такие футболисты смогут стать связующим звеном между молодежью и более опытными игроками команды.

Отмечается, что запрос тренера прозвучал на фоне вылета "Барселоны" из Лиги чемпионов, где каталонцы уступили "Атлетико" на стадии четвертьфинала.

При этом в чемпионате Испании "Барселона" уверенно лидирует, опережая "Реал" на девять очков за семь туров до завершения сезона.