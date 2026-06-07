Леау может получить дисквалификацию на ЧМ‑2026 из‑за потасовки в товарищеском матче — СМИ

Нападающий сборной Португалии по футболу Рафаэл Леау рискует пропустить стартовые игры чемпионата мира из‑за инцидента в товарищеской игре, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal.

В субботу команда Португалии одержала победу над сборной Чили в товарищеском матче со счетом 2:1. В конце первого тайма на поле случилась потасовка между игроками, в результате которой были удалены зачинщики драки Леау и чилиец Иван Роман.

По информации источника, дисквалификация за неспортивное поведение может быть распространена на официальные матчи. При этом у сборной Португалии до старта ЧМ‑2026 еще остался товарищеский матч против Нигерии, который состоится в среду. Однако если Леау получит дисквалификацию на несколько игр, он может пропустить первые встречи группового этапа чемпионата мира.

На групповом этапе ЧМ‑2026 сборная Португалии сыграет с командами Узбекистана, Колумбии и ДР Конго. Сборная Чили не смогла пробиться на мировое первенство.