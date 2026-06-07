7 Июня 2026
RU

"Ювентус" нацелился на игрока "Реала"

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2026 09:48
21
"Ювентус" нацелился на игрока "Реала"

Футбольный клуб "Ювентус" проявляет серьезный интерес к полузащитнику и вингеру мадридского "Реала" Браиму Диасу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Джанлуку Ди Марцио, руководство туринского клуба рассматривает испанского футболиста в качестве одного из главных кандидатов на усиление линии нападения в летнее трансферное окно.

В то же время сам Диас пока не спешит принимать решение о будущем. По информации источника, 26-летний игрок намерен остаться в "Реале" как минимум до того момента, пока не узнает планы нового главного тренера относительно своей роли в команде.

В минувшем сезоне Браим Диас провел 42 матча за мадридский клуб во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и девятью результативными передачами.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Леау может получить дисквалификацию на ЧМ‑2026 из‑за потасовки в товарищеском матче — СМИ
08:15
Мировой футбол

Леау может получить дисквалификацию на ЧМ‑2026 из‑за потасовки в товарищеском матче — СМИ

На групповом этапе ЧМ‑2026 сборная Португалии сыграет с командами Узбекистана, Колумбии и ДР Конго
Моуринью хочет видеть Бернарду Силву в "Реале" - СМИ
07:20
Мировой футбол

Моуринью хочет видеть Бернарду Силву в "Реале" - СМИ

Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в "Барселону"
Мбаппе раскритиковал использование игроков сборной Франции в рекламе букмекеров
05:30
Мировой футбол

Мбаппе раскритиковал использование игроков сборной Франции в рекламе букмекеров

Напряженность возникла на фоне спора об управлении правами на использование изображения
Англия минимально обыграла Новую Зеландию в товарищеском матче
02:00
Мировой футбол

Англия минимально обыграла Новую Зеландию в товарищеском матче

Национальные команды Англии и Новой Зеландии примут участие в чемпионате мира
УЕФА продлил отстранение российских клубов
01:40
Мировой футбол

УЕФА продлил отстранение российских клубов

Россия находится под санкциями ФИФА и УЕФА с февраля 2022
В США допрашивали нападающего сборной Ирака на протяжении семи часов
01:20
Мировой футбол

В США допрашивали нападающего сборной Ирака на протяжении семи часов

Произошла путаница с другим гражданином Ирака, подозреваемым в террористической деятельности

Самое читаемое

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 23:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 15:06
Национальная сборная

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финалисты Евро – Азербайджан и Украина – уже встречались в 2025 году: тогда их матч завершился ничьей, а теперь они разыграют главный трофей континента

Переход Плющенко-младшего в сборную Азербайджана оказался под угрозой срыва – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 17:06
Гимнастика

Переход Плющенко-младшего в сборную Азербайджана оказался под угрозой срыва – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Новые правила ISU сделали ключевым не только открепление от прежней национальной федерации

Генконсульство Азербайджана в Дубае начало проверку информации по делу Зейнаб Джавадлы
4 Июня 16:09
Другое

Генконсульство Азербайджана в Дубае начало проверку информации по делу Зейнаб Джавадлы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Дипломатическое представительство взаимодействует с правоохранительными органами ОАЭ