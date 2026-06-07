"Ювентус" нацелился на игрока "Реала"

Футбольный клуб "Ювентус" проявляет серьезный интерес к полузащитнику и вингеру мадридского "Реала" Браиму Диасу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Джанлуку Ди Марцио, руководство туринского клуба рассматривает испанского футболиста в качестве одного из главных кандидатов на усиление линии нападения в летнее трансферное окно.

В то же время сам Диас пока не спешит принимать решение о будущем. По информации источника, 26-летний игрок намерен остаться в "Реале" как минимум до того момента, пока не узнает планы нового главного тренера относительно своей роли в команде.

В минувшем сезоне Браим Диас провел 42 матча за мадридский клуб во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и девятью результативными передачами.