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Моуринью хочет видеть Бернарду Силву в "Реале" - СМИ

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2026 07:20
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Моуринью хочет видеть Бернарду Силву в "Реале" - СМИ

31-летний полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва находится в списке желаемых приобретений Жозе Моуринью в случае прихода специалиста на должность главного тренера "Реала", сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS.

Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в "Барселону", а главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик одобрил переход игрока.

К Силве также проявляли интерес мадридский "Атлетико", "Бенфика", клубы из Турции, Франции, Италии и Саудовской Аравии.

30 июня у Бернарду заканчивается контракт с "Манчестер Сити", где он играл с 2017 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

İdman.Biz
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