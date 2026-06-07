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Арда Гюлер оценил шансы Турции на ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2026 10:59
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Арда Гюлер оценил шансы Турции на ЧМ-2026

Полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер рассказал о задачах сборной Турции на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Madrid Universal, футболист подчеркнул, что главным приоритетом команды станет успешное выступление на групповом этапе и выход в плей-офф турнира.

"Для начала нам нужно сосредоточиться на матчах группового этапа и решении задачи выхода в плей-офф. Необходимо с предельной концентрацией подходить к каждой отдельной игре. Мы хотим порадовать турецкий народ ярким футболом и дать нашим болельщикам повод для гордости", - заявил Гюлер.

На чемпионате мира сборная Турции сыграет в одной группе с командами Австралии, Парагвая и США.

Отметим, что в ночь на 7 июня турецкая сборная провела товарищеский матч против Венесуэлы и одержала победу со счетом 2:1.

İdman.Biz
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