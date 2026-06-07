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"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Кристал Пэлас"

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2026 10:32
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"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Кристал Пэлас"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" определился с одним из главных кандидатов на усиление линии атаки в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fichajes, манчестерский клуб проявляет серьезный интерес к нападающему "Кристал Пэлас" Жану-Филиппу Матета. Руководство "красных дьяволов" рассматривает французского форварда в качестве приоритетного варианта для укрепления нападения.

По информации источника, лондонский клуб готов расстаться со своим лидером не менее чем за 50 миллионов евро. При этом действующий контракт Матета с "Кристал Пэлас" рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги француз провел 32 матча, забил 12 мячей, четыре из которых с пенальти, и стал одним из ключевых игроков своей команды.

İdman.Biz
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