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"Арсенал" включили в шорт-лист лидера "Ноттингем Форест"

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2026 11:38
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"Арсенал" включили в шорт-лист лидера "Ноттингем Форест"

Футбольный клуб "Арсенал" продолжает поиск усиления средней линии и рассматривает новый вариант на трансферном рынке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, в шорт-лист лондонского клуба вошел полузащитник "Ноттингем Форест" Морган Гиббс-Уайт. Руководство "канониров" рассматривает 25-летнего англичанина как альтернативу хавбеку "Астон Виллы" Моргану Роджерсу.

По информации источника, "Ноттингем Форест" не намерен делать скидку потенциальным покупателям и будет жестко отстаивать свои финансовые требования в случае переговоров по трансферу футболиста.

В минувшем сезоне Гиббс-Уайт провел 53 матча во всех турнирах, забив 18 голов и отдав семь результативных передач. Его контракт с "Ноттингем Форест" действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

İdman.Biz
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