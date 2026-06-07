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Вратарь "ПСЖ" попал в сферу интересов клуба АПЛ

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2026 11:20
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Вратарь "ПСЖ" попал в сферу интересов клуба АПЛ

Голкипер "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на PSG Report, интерес к 24-летнему французскому вратарю проявляет "Астон Вилла".

По информации источника, бирмингемский клуб рассматривает Шевалье в качестве возможной замены Эмилиано Мартинесу. Ранее в СМИ появилась информация о желании аргентинского голкипера покинуть команду.

Минувший сезон стал для Шевалье первым в составе "ПСЖ". Однако основным вратарем парижан был Матвей Сафонов, а сам француз в концовке сезона выбыл из строя из-за травмы. Всего он провел за клуб 26 матчей, пропустил 28 мячей и 10 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, что Шевалье перешел в "ПСЖ" летом 2025 года из "Лилля". Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2030 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 25 миллионов евро.

İdman.Biz
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