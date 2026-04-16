Арбитры 28-го тура: кто будет судить матчи Премьер-лиги в этот уикенд

Назначены арбитры на матчи 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана

Стало известно, кто будет работать на игре "Карабах" — "Сабах"

Объявлены судейские назначения на матчи 28-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала пресс-служба Профессиональной футбольной лиги.

Тур стартует матчем "Араз-Нахчыван" — "Туран Товуз". Эту встречу обслужит Рауф Джабаров. Заключительную игру тура "Сумгайыт" — "Габала" доверили Вугару Гасанлы.

Мисли Премьер-лига

Третий круг, 28-й тур

17 апреля

17:00. "Араз-Нахчыван" — "Туран Товуз"

Судьи: Рауф Джабаров, Акиф Амирали, Ширмамед Мамедов, Ислам Мамедов.

VAR: Фарид Гаджиев.

AVAR: Рахман Имами.

Инспектор судей: Рагим Гасанов.

Представитель АФФА: Эмин Джафаров.

"Сокар Полимер Арена"

19:30. "Зиря" — "Нефтчи"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Зохраб Аббасов, Камран Алиев.

VAR: Ниджат Исмайыллы.

AVAR: Эйюб Ибрагимов.

Инспектор судей: Иманхан Султани.

Представитель АФФА: Анар Шихалиев.

Стадион спортивного комплекса "Зиря"

18 апреля

15:30. "Карван-Евлах" — "Шамахы"

Судьи: Эмин Алиев, Зейнал Зейналов, Муслим Алиев, Рашад Ахмедов.

VAR: Али Алиев.

AVAR: Рахиль Рамазанов.

Инспектор судей: Джейхун Гашимов.

Представитель АФФА: Намиг Алиев.

Городской стадион Евлаха

19:30. "Карабах" — "Сабах"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Первин Талыбов, Ингилаб Мамедов.

VAR: Турал Гурбанов.

AVAR: Джамиль Гулиев.

Инспектор судей: Шахин Джафаров.

Представитель АФФА: Азер Аскеров.

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

19 апреля

15:30. "Кяпаз" — "Имишли"

Судьи: Камал Умудлу, Вусал Мамедов, Орхан Ибишов, Намиг Бакиров.

VAR: Эльвин Байрамов.

AVAR: Рашад Ахмедов.

Инспектор судей: Асим Худиев.

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов.

Городской стадион Евлаха