Арбитры 28-го тура: кто будет судить матчи Премьер-лиги в этот уикенд

Назначены арбитры на матчи 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана
Стало известно, кто будет работать на игре "Карабах" — "Сабах"
Объявлены судейские назначения на матчи 28-го тура Мисли Премьер-лиги.
Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала пресс-служба Профессиональной футбольной лиги.
Тур стартует матчем "Араз-Нахчыван" — "Туран Товуз". Эту встречу обслужит Рауф Джабаров. Заключительную игру тура "Сумгайыт" — "Габала" доверили Вугару Гасанлы.
Мисли Премьер-лига
Третий круг, 28-й тур
17 апреля
17:00. "Араз-Нахчыван" — "Туран Товуз"
Судьи: Рауф Джабаров, Акиф Амирали, Ширмамед Мамедов, Ислам Мамедов.
VAR: Фарид Гаджиев.
AVAR: Рахман Имами.
Инспектор судей: Рагим Гасанов.
Представитель АФФА: Эмин Джафаров.
"Сокар Полимер Арена"
19:30. "Зиря" — "Нефтчи"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Зохраб Аббасов, Камран Алиев.
VAR: Ниджат Исмайыллы.
AVAR: Эйюб Ибрагимов.
Инспектор судей: Иманхан Султани.
Представитель АФФА: Анар Шихалиев.
Стадион спортивного комплекса "Зиря"
18 апреля
15:30. "Карван-Евлах" — "Шамахы"
Судьи: Эмин Алиев, Зейнал Зейналов, Муслим Алиев, Рашад Ахмедов.
VAR: Али Алиев.
AVAR: Рахиль Рамазанов.
Инспектор судей: Джейхун Гашимов.
Представитель АФФА: Намиг Алиев.
Городской стадион Евлаха
19:30. "Карабах" — "Сабах"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Первин Талыбов, Ингилаб Мамедов.
VAR: Турал Гурбанов.
AVAR: Джамиль Гулиев.
Инспектор судей: Шахин Джафаров.
Представитель АФФА: Азер Аскеров.
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
19 апреля
15:30. "Кяпаз" — "Имишли"
Судьи: Камал Умудлу, Вусал Мамедов, Орхан Ибишов, Намиг Бакиров.
VAR: Эльвин Байрамов.
AVAR: Рашад Ахмедов.
Инспектор судей: Асим Худиев.
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов.
Городской стадион Евлаха
18:00. "Сумгайыт" — "Габала"
Судьи: Вугар Гасанлы, Теймур Теймуров, Тарлан Талибзаде, Раван Гамзазаде.
VAR: Камранбей Рагимов.
AVAR: Акбар Ахмедов.
Инспектор судей: Фейзулла Фейзуллаев.
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов.
Городской стадион Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде