Натиг Багиров: "Считаю, что наши дзюдоисты выступили хорошо на ЧЕ" - İDMAN.BİZ из Грузии - ВИДЕО

Советник президента Федерации дзюдо Азербайджана Натиг Багиров прокомментировал выступление сборной на чемпионате Европы в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что, несмотря на отсутствие золотых медалей, команда показала достойный результат. "Все, кто завоевал медали, - это очень сильные дзюдоисты, у которых меняется лишь цвет и достоинство наград. Они каждый год стараются выступить лучше. В том числе и наши спортсмены, которые, как я считаю, выступили очень хорошо", - заявил Багиров.

Он также подчеркнул, что сборная намерена прибавить уже на следующем крупном турнире: "Мы постараемся выступить еще лучше на чемпионате мира, который пройдет в октябре в Баку. Наверное, и нам помогут родные стены".

Отметим, что сборная Азербайджана завершила выступление на чемпионате Европы с четырьмя медалями: Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал серебро, Ахмед Юсифов (60 кг), Туран Байрамов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) стали бронзовыми призерами.