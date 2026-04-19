Натиг Багиров: "Считаю, что наши дзюдоисты выступили хорошо на ЧЕ" - İDMAN.BİZ из Грузии - ВИДЕО

Натиг Багиров: "Считаю, что наши дзюдоисты выступили хорошо на ЧЕ"

19 Апреля 2026 16:25
Натиг Багиров: "Считаю, что наши дзюдоисты выступили хорошо на ЧЕ"

Советник президента Федерации дзюдо Азербайджана Натиг Багиров прокомментировал выступление сборной на чемпионате Европы в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что, несмотря на отсутствие золотых медалей, команда показала достойный результат. "Все, кто завоевал медали, - это очень сильные дзюдоисты, у которых меняется лишь цвет и достоинство наград. Они каждый год стараются выступить лучше. В том числе и наши спортсмены, которые, как я считаю, выступили очень хорошо", - заявил Багиров.

Он также подчеркнул, что сборная намерена прибавить уже на следующем крупном турнире: "Мы постараемся выступить еще лучше на чемпионате мира, который пройдет в октябре в Баку. Наверное, и нам помогут родные стены".

Отметим, что сборная Азербайджана завершила выступление на чемпионате Европы с четырьмя медалями: Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал серебро, Ахмед Юсифов (60 кг), Туран Байрамов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) стали бронзовыми призерами.

Вюгар Вюгарлы
İdman.Biz
Новости по теме

Завершился II тур Лиги U-14 по дзюдо - ФОТО
02:10
Дзюдо

Завершился II тур Лиги U-14 по дзюдо - ФОТО

В турнире приняли участие 529 спортсменов
Натиг Багиров об отстранении Коцоева: "Судьи благоволили грузинам" - İDMAN.BİZ из Грузии
19 Апреля 16:56
Дзюдо

Натиг Багиров об отстранении Коцоева: "Судьи благоволили грузинам" - İDMAN.BİZ из Грузии

Советник главы Федерации дзюдо Азербайджана высказался о судействе на ЧЕ по дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
Рашад Набиев поздравил Зелима Цкаева, завоевавшего "бронзу" чемпионата Европы
19 Апреля 06:22
Дзюдо

Рашад Набиев поздравил Зелима Цкаева, завоевавшего "бронзу" чемпионата Европы

Глава Федерации также пожелал удачи всем нашим спортсменам, которые вступят в борьбу

Зелим Цкаев: "Главное, что есть медаль для нашей сборной" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ ИЗ ТБИЛИСИ
18 Апреля 17:59
Дзюдо

Зелим Цкаев: "Главное, что есть медаль для нашей сборной" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ ИЗ ТБИЛИСИ

Бронзовый призер чемпионата Европы подвел итоги выступления в Тбилиси

Зелим Цкаев завоевал "бронзу" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
18 Апреля 16:17
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал "бронзу" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист победил Маттиаса Кассе в схватке за медаль

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки