20 Апреля 2026
RU

Дзюдо
Новости
18 Апреля 2026 17:59
76
Зелим Цкаев: "Главное, что есть медаль для нашей сборной" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ ИЗ ТБИЛИСИ

Бронзовый призер чемпионата Европы по дзюдо Зелим Цкаев прокомментировал İdman.Biz свое выступление на турнире в Тбилиси в весовой категории до 81 кг.

"Моя цель была победить на этом турнире, но есть медаль, и это самое главное — и для меня, и для всей нашей сборной. Конечно, я хотел большего результата", — заявил Цкаев.

Азербайджанский дзюдоист также высказался о полуфинальной схватке против представителя Грузии Тато Григалашвили.

"Да, я проиграл в полуфинале Григалашвили. Это не первый проигрыш данному сопернику, но психологического фактора нет. Мы будем работать над этим. Нужно сделать выводы, исправить ошибки и добиться того, чтобы в следующий раз его победить", — отметил спортсмен.

При этом комментировать работу арбитров Цкаев не стал.

Вюгар Вюгарлы
İdman.Biz
Тэги:

