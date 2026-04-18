Зелим Цкаев завоевал "бронзу" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев (81 кг) стал бронзовым призером чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, в поединке за третье место Цкаев одержал победу над представителем Бельгии Маттиасом Кассе.

Благодаря этому успеху азербайджанский спортсмен поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Ранее сборная Азербайджана также завоевала еще три награды: Хидаят Гейдаров (73 кг) стал серебряным призером, Ахмед Юсифов (60 кг) и Туран Байрамов (66 кг) выиграли бронзовые медали.

Из других представителей Азербайджана, выступавших сегодня, Судаба Агаева (70 кг) уступила в 1/8 финала венгерке Софи Озбаш, Омар Раджабли (81 кг) на этой же стадии проиграл сербу Василие Гружичичу, а Мурад Фатиев (90 кг) завершил борьбу после поражения в 1/16 финала от румына Алекса Крета.

Чемпионат Европы завершится 19 апреля.

14:46

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев (81 кг) выступит в схватке за бронзовую медаль чемпионата Европы в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, в полуфинальном поединке азербайджанский спортсмен уступил представителю Грузии Тато Григалашвили.

Несмотря на поражение, Цкаев сохранил шансы завершить турнир с наградой и теперь выйдет на бронзовый финал.

Ранее сборная Азербайджана уже завоевала три медали на нынешнем чемпионате Европы: Хидаят Гейдаров (73 кг) стал серебряным призером, Ахмед Юсифов (60 кг) и Туран Байрамов (66 кг) выиграли "бронзу".

Из других азербайджанских участников сегодняшнего дня Судаба Агаева (70 кг), Омар Раджабли (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) завершили выступление без медалей.

Чемпионат Европы завершится 19 апреля.

14:43

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев вышел в полуфинал чемпионата Европы 2026 в Тбилиси

Как сообщает İdman.Biz, на этот раз азербайджанский спортсмен победил сербского спортсмена Василие Гружичича, завершив схватку иппоном.

В следующей схватке Цкаев встретится с представителем Грузии Тато Григалашвили.

12:50

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев продолжает успешное выступление на чемпионате Европы в Тбилиси и вышел в четвертьфинал турнира.

Как сообщает İdman.Biz, в 1/8 финала Цкаев встретился с представителем Болгарии Георги Граматиковым.

Азербайджанский спортсмен одержал победу и пробился в следующий раунд, где продолжит борьбу за медаль.

Для других представителей сборной Азербайджана турнир уже завершен. Мурад Фатиев (90 кг) уступил в 1/16 финала. Омар Раджабли (81 кг) выбыл на стадии 1/8 финала после поражения от серба Василие Груйичича, а Судаба Агаева завершила выступление после неудачи в схватке с венгеркой Софи Озбаш.

11:32

Азербайджанская дзюдоистка Судаба Агаева (70 кг) продолжает успешное выступление на чемпионате Европы в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, спортсменка одержала вторую победу подряд на турнире. На этот раз Агаева оказалась сильнее представительницы Великобритании Келли Петерсен.

Благодаря этому успеху азербайджанская дзюдоистка вышла в 1/8 финала континентального первенства.

11:18

Сразу два азербайджанских дзюдоиста пробились в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, очередную победу для сборной принес Омар Раджабли (81 кг). В поединке 1/16 финала он встретился с представителем России Абдул-Керимом Тасуевым.

Раджабли одержал победу и вышел в следующий раунд турнира. Ранее путевку в 1/8 финала также завоевал Зелим Цкаев (81 кг).

11:07

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев успешно начал выступление на чемпионате Европы, который проходит в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен провел схватку 1/16 финала против представителя Словении Насе Герковича.

Цкаев одержал победу и вышел в следующий раунд турнира.

10:50

Азербайджанская дзюдоистка Судаба Агаева (70 кг) успешно начала выступление на чемпионате Европы в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, в поединке 1/32 финала Агаева встретилась с представительницей Израиля Майей Гошен.

Азербайджанская спортсменка одержала победу и вышла в следующий раунд турнира.

Позднее сегодня на татами также выйдут Зелим Цкаев, Омар Раджабли (оба - 81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг).

09:32

Сегодня четверо представителей Азербайджана начнут выступление на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, в третий соревновательный день на татами выйдут Зелим Цкаев, Омар Раджабли (оба - до 81 кг), Мурад Фатиев (до 90 кг) и Судаба Агаева (до 70 кг).

Чемпионат Европы

До 81 кг, 1/16 финала

Зелим Цкаев - победитель пары Насе Геркович (Словения) / Владислав Колобов (Украина)

Омар Раджабли - победитель пары Яхья Нуркович (Черногория) / Абдул-Керим Тасуев (Россия)

До 90 кг, 1/16 финала

Мурад Фатиев - Алекс Крет (Румыния)

До 70 кг, 1/32 финала

Судаба Агаева - Майя Гошен (Израиль)

Отметим, что чемпионат Европы завершится 19 апреля. Ранее Азербайджан уже завоевал три медали: Хидаят Гейдаров (73 кг) стал серебряным призером, Ахмед Юсифов (60 кг) и Туран Байрамов (66 кг) взяли "бронзу". Всего сборная Азербайджана представлена на турнире 15 дзюдоистами.