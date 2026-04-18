Министр спорта Грузии: "Азербайджан проводит международные турниры на высочайшем уровне"

Министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе положительно оценил опыт Азербайджана в проведении крупных международных соревнований.

Как сообщает İdman.Biz, об этом он заявил в Тбилиси во время чемпионата Европы по дзюдо среди взрослых.

"Азербайджан - страна, которая принимает международные соревнования на очень высоком уровне. Я уверен, что и предстоящий чемпионат мира в Баку будет организован так же качественно, как и предыдущие крупные турниры", - заявил Гоголадзе.

Министр также подчеркнул высокий уровень отношений между Азербайджаном и Грузией и отметил личные контакты с азербайджанской стороной.

"У нас с Азербайджаном дружеские отношения. Я несколько раз приезжал в Баку с официальными визитами и встречался со своим коллегой Фаридом Гаибовым. Уверен, что существующее сотрудничество между нашими странами будет и дальше развиваться по разным направлениям, в том числе в сфере спорта - через совместные мероприятия и соревнования", - сказал он.

По словам Гоголадзе, спортивное взаимодействие между двумя странами носит постоянный характер.

"Мы, как Грузия, участвуем практически во всех соревнованиях, которые проходят в Азербайджане. В свою очередь азербайджанские спортсмены регулярно выступают на турнирах, проводимых в Грузии", - отметил министр.

Напомним, сборная Азербайджана представлена на чемпионате Европы 15 дзюдоистами - девятью мужчинами и шестью женщинами. Ранее Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал серебро, Ахмед Юсифов (60 кг) и Туран Байрамов (66 кг) стали бронзовыми призерами турнира.