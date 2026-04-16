16 Апреля 2026
RU

Рашад Набиев поздравил дзюдоистов, завоевавших медали ЧЕ

Дзюдо
Новости
16 Апреля 2026 21:12
21
Рашад Набиев поздравил дзюдоистов, завоевавших медали ЧЕ

На чемпионате Европы по дзюдо среди взрослых, проходящем в столице Грузии Тбилиси, Ахмед Юсифов (-60 кг) и Туран Байрамов (-66 кг) завоевали бронзовые медали.

Как сообщает İdman.Biz, об этом на своей странице в социальной сети X написал президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев.

"Поздравляю наших дзюдоистов с этим знаменательным достижением и желаю успехов всем нашим спортсменам, которым предстоит выйти на татами в ближайшие дни", — отметил он.

İdman.Biz
Тэги:

