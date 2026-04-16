Ахмед Юсифов: "Моей целью была золотая медаль" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ из Тбилиси

Бронзовый призер чемпионата Европы по дзюдо Ахмед Юсифов недоволен своим результатом.

Об этом заявил командированному в Тбилиси корреспонденту İdman.Biz сам дзюдоист.

"Я готовился к этому турниру очень серьезно. После первой же схватки планировал как минимум выйти в финал, а там уже биться за чемпионство. Но, увы, не получилось и я второй год подряд завоевываю "бронзу".

Конечно, жаль, что в схватке за эту награду победил товарища по команде Балабея Агаева. По этой причине мне не удалось испытать полноценную радость",- отметил Ахмед Юсифов.