Саид Моллаи: "Это назначение я рассматриваю как продолжение своего пути" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Бывший дзюдоист сборной Азербайджана Саид Моллаи открывает новую главу своей карьеры. Он назначен председателем Комитета по дзюдо Международная федерация спорта слепых (IBSA) и уже проявил себя в новом качестве.

Как сообщил İdman.Biz сам Моллаи, его связь с парадзюдо насчитывает много лет.

"Я уже работал с немецкой командой IBSA, но это не было постоянной работой. Я был там только для того, чтобы помочь. Затем побывал на Гран-При по парадзюдо в Тбилиси. Это было мое первое официальное мероприятие в качестве члена новой совместной рабочей комиссии IBSA/IJF. Я с нетерпением жду продолжения совместной работы, чтобы увидеть, как мы можем вывести парадзюдо на новый уровень", - подчеркнул серебряный призер Олимпиады в Токио.

Также Моллаи поделился своей философией дзюдо. "Я живу в Германии, а дзюдо - это моя жизнь. Мне нравится работать, особенно с молодежью. Мне нравится учить их тому, что я знаю, и они хотят учиться. Мне легко работать с молодыми людьми, но, кроме того, я счастлив работать в дзюдо», - подчеркнул функционер.

Теперь его опыт будет служить более широкой цели. Поскольку дзюдо продолжает играть ведущую роль в паралимпийском движении, это назначение происходит в ключевой момент на пути к Паралимпийским играм в Лос-Анджелесе-2028. Но это не просто назначение - это шаг вперед к общей цели: сделать дзюдо более инклюзивным, доступным и значимым для спортсменов с нарушениями зрения по всему миру.

Уже участвуя в работе совместной комиссии IJF–IBSA, Моллаи внес вклад в укрепление сотрудничества между IBSA и IJF. В своей новой роли он будет направлять развитие дзюдо IBSA, привнося структуру, энергию и глубокое понимание того, что представляет собой этот вид спорта как на татами, так и за его пределами.

"При поддержке президента организации Мариуса Визер, IJF остается твердо приверженной развитию инклюзивного дзюдо в тесном партнерстве с IBSA. Вместе они продолжают создавать возможности для спортсменов, обеспечивая условия, при которых талант, решимость и страсть могут раскрыться вне зависимости от обстоятельств", - добавил Моллаи.

Он рассказал и о том, что означает для него новая должность. "Это назначение я рассматриваю как продолжение своего пути. Новый способ отдать долг спорту, который меня сформировал. А для мирового сообщества дзюдо это мощное напоминание о том, что дзюдо — это не только соревнование, но и ценности, возможности и способность менять жизни", - резюмировал Моллаи.