Туран Байрамов: "Моя радость безгранична!" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ из Тбилиси - ВИДЕО

Я доказал, что не зря перешел в эту весовую категорию.

Об этом новоиспеченный бронзовый призер чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории до 66 кг Туран Байрамов заявил командированному в Тбилиси корреспонденту İdman.Biz.

"Моя радость от завоеванной медали просто безгранична! Многие ведь не верили в мой успех в этой весовой категории, но я доказал, что не зря перешел сюда из веса до 60 кг. Несмотря на то что я подготовился к чемпионату в короткие сроки, тбилисское татами снова оказалось для меня "фартовым" — совсем недавно я уже выходил здесь в финал "Большого шлема". Мог бы взять и "золото", если бы не мои собственные ошибки", — отметил Туран Байрамов.