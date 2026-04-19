Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

20 Апреля 2026
Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо

19 Апреля 2026 14:33
Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев не примет участия в поединке за третье место на чемпионате Европы.

Как сообщает İdman.Biz, в полуфинальной схватке против представителя Нидерландов Симеона Катарины спортсмен получил прямую оценку "хансоку-маке" за применение запрещенного болевого приема.

В связи с этим Коцоеву было официально засчитано поражение в полуфинальной схватке, а также он не был допущен к поединку за бронзовую медаль, где его соперником должен был стать грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила выступление на чемпионате Европы с четырьмя медалями: Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал серебро, Ахмед Юсифов (60 кг), Туран Байрамов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) стали бронзовыми призерами.

Вугар Вугарлы

13:44

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) выступит в поединке за бронзовую медаль чемпионата Европы в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, в полуфинале он уступил представителю Нидерландов Симеону Катарине и теперь поборется за третье место.

В то же время другие представители сборной Азербайджана, выступавшие сегодня, Кенан Насибов (+100 кг) и Мадина Кайсинова (+78 кг), завершили турнир на ранней стадии.

Отметим, что чемпионат Европы подходит к завершению. В активе сборной Азербайджана уже четыре медали: Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал серебро, Ахмед Юсифов (60 кг), Туран Байрамов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) стали бронзовыми призерами.

12:50

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) продолжает успешное выступление на чемпионате Европы в Тбилиси, пробившись в полуфинал.

Как сообщает İdman.Biz, в поединке 1/4 финала он одержал победу над представителем Венгрии Зсомбором Вегом и продолжил борьбу за медали.

В то же время другие представители сборной Азербайджана, выступавшие сегодня, Кенан Насибов (+100 кг) и Мадина Кайсинова (+78 кг), завершили участие в турнире на ранней стадии.

11:47

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) вышел в 1/4 финала чемпионата Европы в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, в поединке 1/8 финала он одержал победу над представителем Украины Ярославом Давыдчуком и продолжил борьбу за медали.

В то же время другие представители сборной Азербайджана, вступившие в борьбу сегодня, Кенан Насибов (+100 кг) и Мадина Кайсинова (+78 кг), завершили выступление на ранней стадии.

11:10

Азербайджанский дзюдоист Кенан Насибов (+100 кг) завершил выступление на чемпионате Европы в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, в поединке 1/8 финала он уступил представителю Германии Эрику Абрамову и выбыл из дальнейшей борьбы.

Также неудачно выступила Мадина Кайсинова (+78 кг), которая покинула турнир на ранней стадии.

10:23

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) успешно стартовал на чемпионате Европы в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен в 1/16 финала встретился с представителем Северной Македонии Николой Павловски и одержал победу.

Таким образом, Коцоев вышел в следующий раунд турнира и продолжает борьбу за медали.

Отметим, что сегодня на татами также выйдут Кенан Насибов (+100 кг) и Мадина Кайсинова (+78 кг).

09:47

В столице Грузии продолжается чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертый день турнира состоятся решающие схватки в индивидуальной программе, где на татами выйдут еще три представителя сборной Азербайджана.

В весовой категории до 100 кг Зелим Коцоев встретится с Николой Павловски из Северной Македонии. В категории свыше 100 кг Кенан Насибов начнет выступление со второго круга, будучи свободным на старте. В женской категории свыше 78 кг Мадина Кайсинова проведет поединок против россиянки Элис Старцевой.

Отметим, что в активе сборной Азербайджана четыре медали. Серебро завоевал Хидаят Гейдаров (73 кг), бронзовыми призерами стали Ахмед Юсифов (60 кг), Туран Байрамов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг).

