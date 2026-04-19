Натиг Багиров об отстранении Коцоева: "Судьи благоволили грузинам" - İDMAN.BİZ из Грузии

Советник президента Федерации дзюдо Азербайджана Натиг Багиров прокомментировал судейские решения на чемпионате Европы в Тбилиси, в том числе эпизод с дисквалификацией Зелима Коцоева.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что в ходе поединка возникли спорные моменты. "Во время выступления нашего спортсмена возникли определенные спорные эпизоды. Общее впечатление было таким, что судьи оказывали определенное предпочтение местным спортсменам", - заявил Багиров.

По его словам, решения арбитров вызвали вопросы: "По поводу произошедшей ситуации и принятых решений есть определенные споры. По мнению судей, в том эпизоде была применена запрещенная техника, и поэтому действие было оценено соответствующим образом".

При этом Багиров подчеркнул, что подобные санкции встречаются крайне редко: "Однако хочу отметить, что за последние 15 лет я практически не видел случаев, чтобы за подобное действие спортсмена дисквалифицировали или строго наказывали".

Отметим, что сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы с четырьмя медалями: Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал серебро, Ахмед Юсифов (60 кг), Туран Байрамов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) стали бронзовыми призерами.