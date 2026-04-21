Тарлан Гасанов: "Хидаят Гейдаров должен серьезнее готовиться к чемпионату мира"

Заслуженный тренер Тарлан Гасанов прокомментировал выступление азербайджанских дзюдоистов на чемпионате Европы в Тбилиси, отдельно остановившись на серебряной медали олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова (73 кг).

"Не думаю, что Хидаят допустил ошибки на этом турнире. Но к чемпионату мира в Баку он должен подготовиться еще серьезнее. Он постепенно набирает форму. В Грузии тоже мог стать чемпионом. В финале ему противостоял Лаша Шавдатуашвили — трехкратный олимпийский призер, чемпион мира и Европы, легенда грузинского спорта. Схватка была абсолютно равной, Хидаят ничем не уступал сопернику", — заявил Гасанов в комментариях Report.

По словам тренера, вопросы вызвало судейство решающей схватки.

"В партере Хидаят даже выглядел активнее. Но почему-то первое и второе предупреждения дали именно нашему спортсмену. Считаю, что в разделе golden score у обоих должно было быть по два замечания, однако третье дали Хидаяту. Обычно он изматывает соперника и заставляет получить последнее предупреждение, но здесь его тактику сломали судьи", — отметил он.

Гасанов также высоко оценил бронзу Турана Байрамова (66 кг).

"Он очень хорошо боролся. В поединке с представителем России вел в счете, но допустил небольшую ошибку. Ранее выступал в категории до 60 кг, а в новом весе это был фактически второй турнир. Его бронзовую медаль оцениваю очень высоко", — сказал специалист.

Тренер прокомментировал и выступление Ахмеда Юсифова, а также эпизод с Зелимом Коцоевым (100 кг). По его мнению, ряд спорных решений арбитров повлиял на результаты отдельных схваток.

Гасанов подчеркнул, что высокий уровень грузинского дзюдо связан с популярностью борьбы в стране.

"Их мужская сборная конкурирует даже с японцами. В Грузии есть национальная борьба чидаоба, очень близкая к дзюдо. Ею занимаются почти в каждом селе, а затем переходят в дзюдо. На чемпионате Европы трибуны были заполнены полностью — приезжали даже из деревень. В Тбилиси на турнире были и молодежь, и пожилые люди", — добавил он.

Напомним, сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы с четырьмя медалями. Хидаят Гейдаров завоевал "серебро", Ахмед Юсифов (60 кг), Туран Байрамов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) стали бронзовыми призерами.