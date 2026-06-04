Азербайджанские дзюдоистки выступят на Открытом турнире Европы

Женская сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в Открытом турнире Европы среди взрослых в Таллине.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, соревнования пройдут 6-7 июня в столице Эстонии.

Азербайджан на турнире представят 10 дзюдоисток в семи весовых категориях.

Командой будут руководить главный тренер женской сборной Амина Абделлатиф и тренер Имамверди Мамедов.

В турнире, который пройдет под эгидой Европейского союза дзюдо, выступит 261 спортсмен из 35 стран.

Среди судей соревнований будут и представители Федерации дзюдо Азербайджана - арбитры категории "А" Арзу Аджалова и Рашад Алиев.

Состав сборной Азербайджана:

48 кг: Шафаг Гамидова, Диана Тчкаева

52 кг: Гюльтадж Мамедалиева

57 кг: Ульвия Байрамова, Гюльнара Байрамова

63 кг: Фидан Ализаде

70 кг: Айтадж Гардашханлы, Судаба Агаева

78 кг: Нармин Амирли

+78 кг: Мадина Каисинова