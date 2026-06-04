Азербайджанские дзюдоистки выступят на Открытом турнире Европы

Женская сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в Открытом турнире Европы среди взрослых в Таллине.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, соревнования пройдут 6-7 июня в столице Эстонии.
Азербайджан на турнире представят 10 дзюдоисток в семи весовых категориях.
Командой будут руководить главный тренер женской сборной Амина Абделлатиф и тренер Имамверди Мамедов.
В турнире, который пройдет под эгидой Европейского союза дзюдо, выступит 261 спортсмен из 35 стран.
Среди судей соревнований будут и представители Федерации дзюдо Азербайджана - арбитры категории "А" Арзу Аджалова и Рашад Алиев.
Состав сборной Азербайджана:
48 кг: Шафаг Гамидова, Диана Тчкаева
52 кг: Гюльтадж Мамедалиева
57 кг: Ульвия Байрамова, Гюльнара Байрамова
63 кг: Фидан Ализаде
70 кг: Айтадж Гардашханлы, Судаба Агаева
78 кг: Нармин Амирли
+78 кг: Мадина Каисинова