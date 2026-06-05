Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо готовится к чемпионату Европы в Шамахы - ФОТО

Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо продолжает подготовку к чемпионату Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, очередной этап учебно-тренировочных сборов проходит в Шамахы.

Подготовкой команды руководят главный тренер юношеской сборной Эмин Искендеров и тренер Ниджат Шыхализаде.

Дзюдоисты проводят по две тренировки в день, уделяя внимание как физической подготовке, так и совершенствованию технических и тактических навыков.

Чемпионат Европы среди юношей пройдет с 29 июня по 2 июля в испанском городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.