5 Июня 2026
RU

Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо готовится к чемпионату Европы в Шамахы - ФОТО

Дзюдо
Новости
5 Июня 2026 17:48
25
Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо готовится к чемпионату Европы в Шамахы

Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо продолжает подготовку к чемпионату Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, очередной этап учебно-тренировочных сборов проходит в Шамахы.

Подготовкой команды руководят главный тренер юношеской сборной Эмин Искендеров и тренер Ниджат Шыхализаде.

Дзюдоисты проводят по две тренировки в день, уделяя внимание как физической подготовке, так и совершенствованию технических и тактических навыков.

Чемпионат Европы среди юношей пройдет с 29 июня по 2 июля в испанском городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские дзюдоистки выступят на Открытом турнире Европы
4 Июня 18:21
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоистки выступят на Открытом турнире Европы

Сборная будет представлена 10 спортсменками в семи весовых категориях

Рустам Алимли: "От дзюдоистов ожидали больше медалей на Кубке Европы"
2 Июня 13:46
Дзюдо

Рустам Алимли: "От дзюдоистов ожидали больше медалей на Кубке Европы" - ФОТО

Главный тренер оценил выступление молодежной сборной Азербайджана в Граце

Сборная Азербайджана замкнула тройку лучших на Кубке Европы в Австрии - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
31 Мая 22:30
Дзюдо

Сборная Азербайджана замкнула тройку лучших на Кубке Европы в Австрии - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

В общей сложности в активе сборной оказалось пять медалей
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Кубка Европы
31 Мая 11:47
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Кубка Европы - ФОТО

Сборная Азербайджана лидирует среди юношей после первого дня турнира в Австрии

Кифаят Гасымова: “Тренирую сейчас маленьких, но боевых девчонок” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Мая 13:38
Дзюдо

Кифаят Гасымова: “Тренирую сейчас маленьких, но боевых девчонок” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Призер чемпионатов Европы и мира рассказала, как за последние годы изменилось женское дзюдо
19 дзюдоистов Азербайджана начнут олимпийский отбор в Улан-Баторе
27 Мая 16:52
Дзюдо

19 дзюдоистов Азербайджана начнут олимпийский отбор в Улан-Баторе

В составе сборной выступят олимпийские чемпионы Гидаят Гейдаров и Зелим Коцоев

Самое читаемое

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 23:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 15:06
Национальная сборная

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финалисты Евро – Азербайджан и Украина – уже встречались в 2025 году: тогда их матч завершился ничьей, а теперь они разыграют главный трофей континента

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии