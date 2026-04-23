23 Апреля 2026
Азербайджан отправит 39 дзюдоистов на Кубке Европы в Берлине

23 Апреля 2026 17:03
Азербайджан примет участие в Кубке Европы среди кадетов, который пройдет в Берлине, с составом из 39 дзюдоистов. Национальную команду представят 20 юношей и 19 девушек в 16 весовых категориях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, турнир пройдет под эгидой Европейского союза дзюдо (EJU) 25-26 апреля в столице Германии.

Юношескую сборную возглавят главный тренер Эмин Искендеров и тренер Ниджат Шыхализаде. Женскую команду поведут главный тренер Эльнур Исмаилов и тренер Амрах Ахмедов.

В число официальных судей соревнований вошли представители Федерации дзюдо Азербайджана - международные арбитры категории B Мехман Имамгулиев и Парвиз Гусейнов.

Наибольшее представительство в мужской команде Азербайджан получил в категориях до 81 кг и до 73 кг, где заявлено по несколько спортсменов. У девушек самый широкий состав выставлен в весах до 57 кг и до 63 кг.

Всего в турнире в Берлине выступят 774 спортсмена из 36 стран мира, среди них 472 юноши и 302 девушки.

Отметим, что Кубок Европы считается одним из ключевых стартов сезона среди кадетов и важным этапом подготовки к главным международным турнирам года.

Состав сборной Азербайджана:

Юноши

До 50 кг: Нихад Агаев

До 55 кг: Рза Халилли, Фарид Худиев, Ибрагим Талыбов

До 60 кг: Мехман Аскеров, Микаил Годжаев

До 66 кг: Санан Пириев, Илькин Гараев, Эльгюн Сафаров

До 73 кг: Садыг Мамедов, Кянан Рагимов, Юсиф Назар

До 81 кг: Ягуб Мамедов, Полад Гасанли, Амин Мехдиев, Айхан Гасанли

До 90 кг: Омар Ахундов, Нуреддин Алиев

Свыше 90 кг: Тамерлан Алиев, Руслан Казымов

Девушки

До 40 кг: Сунай Саламова, Захра Гулиева

До 44 кг: Нигяр Гейдарзаде, Парвин Севханлы, Фатима Абдуллаева

До 48 кг: Сакина Зейналова, Кенуль Эйвазлы

До 52 кг: Товсия Бабаева, Нармин Агамирзазаде

До 57 кг: Гюльназ Мамедтагиева, Сема Велизаде, Ягмур Ахмедзаде, Семая Юсифли

До 63 кг: Незакет Велиева, Тюркан Мамедли, Зилан Гусейнли

До 70 кг: Рена Ахмедова, Масума Мамедли

Свыше 70 кг: Земфира Алиева

İdman.Biz
