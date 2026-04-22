Зелим Коцоев: "Нужно хорошо подготовиться, чтобы в Баку класть всех на лопатки" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

22 Апреля 2026 13:07
Несмотря на то, что азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на недавнем чемпионате Европы в Тбилиси, результаты турнира для сборной Азербайджана оказались разочаровывающими, так как в активе не оказалось золотых наград.

В результате наша команда довольствовалась лишь "серебром" в исполнении олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова (73 кг) и бронзовыми медалями Ахмеда Юсифова (60 кг) и Турана Байрамова (66 кг).

Нашего олимпийского чемпиона Зелима Коцоева (100 кг) и вовсе дисквалифицировали, не позволив бороться и за бронзовую медаль, которая без борьбы досталась его принципиальному сопернику Илие Суламанидзе.

В эксклюзивном интервью İdman.Biz Зелим Коцоев рассказал о своем выступлении.

- Как самочувствие после чемпионата Европы?

- Скажем так, тяжело. Очень расстроен, потому что не за этим ездил в Тбилиси. Сложно пока все это принять, хотя и вариантов других нет.

- Вас впервые дисквалифицировали с турнира?

- Да, хотя на мой взгляд и по мнению большинства экспертов, я не делал ничего запрещенного.

- Кстати, ваш принципиальный соперник грузин Илья Суламанидзе проиграл в четвертьфинале и при определенных вариантах мог сразиться с вами за "бронзу". Возможно, это из разряда конспирологии, но у меня сложилось ощущение, что в Тбилиси не хотели этого поединка, видя вашу отличную форму.

- Честное слово, не знаю, да и ничего лишнего не хочу наговорить. Что касается Суламанидзе, то наши схватки всегда проходят в интересной борьбе. Я всегда уважительно отношусь к соперникам, судьям, и у меня никогда не было неспортивного поведения. Но в этот раз не понимаю, что там произошло. Впрочем, я не отчаиваюсь, переварю это и буду тренироваться дальше. Самая главная цель – это домашний чемпионат мира в октябре, поэтому сейчас буду готовиться...

Ничего, значит нам нужно так хорошо подготовиться, чтобы на чемпионате мира в Баку класть всех на лопатки. Сегодня, наверное, надо побеждать только так (улыбается).

- Кстати, несмотря на то, что Хидаят Гейдаров проиграл в финале, многих порадовала его форма. Можно ли сказать, что мы вновь скоро увидим того Хидаята образца 2024 года?

- Да, он очень упорно тренируется, четко соблюдает режим. Знаете, Хидаят, наверное, сам разбаловал болельщиков, выиграв в один год Олимпиаду, чемпионат мира и Европы. Люди просто привыкли к этому. Но в дзюдо очень сложно постоянно быть в форме и все время побеждать. К примеру, его соперник по тбилисскому финалу Лаша Шавдатуашвили – это тоже титулованный дзюдоист, многократный призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, и тот финал действительно был очень тяжелым. Невозможно все время побеждать.

Тем не менее, то, что Хидаят показывал хорошие броски и вышел в финал, это уже говорит о многом. Считаю, что Хидаят еще не находится на пике формы, но он движется в правильном направлении. Я очень рад за него.

- Какие ближайшие планы до бакинского чемпионата мира?

- Наверное, выступим в Монголии и Китае, с этих турниров начинается олимпийская квалификация. Сейчас уже приступил к тренировкам. Возможно, начну с монгольского соревнования.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Новости по теме

В Азербайджане прошел чемпионат страны по дзюдо среди ветеранов
21 Апреля 17:13
Дзюдо

В Азербайджане прошел чемпионат страны по дзюдо среди ветеранов - ФОТО

На татами вышли более ста спортсменов из 36 клубов и обществ

Тарлан Гасанов: "Хидаят Гейдаров должен серьезнее готовиться к чемпионату мира"
21 Апреля 14:54
Дзюдо

Тарлан Гасанов: "Хидаят Гейдаров должен серьезнее готовиться к чемпионату мира"

Заслуженный тренер оценил выступление азербайджанских дзюдоистов на чемпионате Европы

Азербайджанский арбитр работает на чемпионате Европы по дзюдо
21 Апреля 12:11
Дзюдо

Азербайджанский арбитр работает на чемпионате Европы по дзюдо

Назим Умбаев представляет страну на турнире в Тбилиси

Завершился II тур Лиги U-14 по дзюдо - ФОТО
20 Апреля 02:10
Дзюдо

Завершился II тур Лиги U-14 по дзюдо - ФОТО

В турнире приняли участие 529 спортсменов
Натиг Багиров: "Считаю, что наши дзюдоисты выступили хорошо на ЧЕ" - İDMAN.BİZ из Грузии
19 Апреля 16:25
Дзюдо

Натиг Багиров: "Считаю, что наши дзюдоисты выступили хорошо на ЧЕ" - İDMAN.BİZ из Грузии - ВИДЕО

Советник ФДА оценил итоги ЧЕ и поделился ожиданиями

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль

Самое читаемое

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
20 Апреля 16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки