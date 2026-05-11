11 Мая 2026
RU

Ямаль подколол звезду "Реала" после чемпионского "Эль-Класико"

Мировой футбол
Новости
11 Мая 2026 19:15
42
Ямаль подколол звезду "Реала" после чемпионского "Эль-Класико"

Полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль после победы над "Реалом" в чемпионате Испании напомнил Джуду Беллингему его прошлогодние слова.

Как сообщает İdman.Biz, осенью прошлого года Ямаль сделал несколько громких заявлений перед "Эль-Класико", однако тогда мадридский клуб одержал победу со счетом 2:1, а сам футболист провел неудачный матч.

После той встречи Беллингем опубликовал в социальных сетях фразу: "Слова ничего не стоят", явно намекая на высказывания Ямаля перед игрой.

Во втором круге "Барселона" обыграла "Реал" со счетом 2:0 и досрочно стала чемпионом Испании. Несмотря на травму, Ямаль находился рядом с командой и активно праздновал успех.

На следующий день футболист каталонцев выложил кадры своей реакции на второй гол "Барселоны" и повторил фразу Беллингема: "Слова ничего не стоят". Также Ямаль добавил к публикации несколько смеющихся эмодзи со слезами.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Месси вошел в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2026
19:54
Мировой футбол

Месси вошел в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2026

Действующие чемпионы мира определились со списком из 55 футболистов

Во Франции пятеро юных футболистов жестоко избили соперника на поле
19:35
Мировой футбол

Во Франции пятеро юных футболистов жестоко избили соперника на поле

Федерация футбола Франции выступила с официальным заявлением после резонансного инцидента

В "Реале" требуют продажи одной из главных звезд клуба
18:38
Мировой футбол

В "Реале" требуют продажи одной из главных звезд клуба

В "Реале" хотят продать Вальверде после конфликта с Тчуамени

Ханси Флик продлит контракт с "Барселоной"
17:16
Мировой футбол

Ханси Флик продлит контракт с "Барселоной"

Каталонский клуб продлит соглашение с главным тренером до 2028 года с опцией еще на сезон

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"
16:15
Мировой футбол

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

Главный тренер "Атлетико" признал силу чемпиона Испании и напомнил о двух победах своей команды

"Ливерпуль" показал проект памятника Диогу Жоте и его брату
14:30
Мировой футбол

"Ливерпуль" показал проект памятника Диогу Жоте и его брату - ФОТО

Мемориал "20-й навсегда" установят у "Энфилда" на 97-й авеню

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 12:53
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Англии по футболу в эти выходные состоятся матчи 36-го тура