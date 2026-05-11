Ямаль подколол звезду "Реала" после чемпионского "Эль-Класико"

Полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль после победы над "Реалом" в чемпионате Испании напомнил Джуду Беллингему его прошлогодние слова.

Как сообщает İdman.Biz, осенью прошлого года Ямаль сделал несколько громких заявлений перед "Эль-Класико", однако тогда мадридский клуб одержал победу со счетом 2:1, а сам футболист провел неудачный матч.

После той встречи Беллингем опубликовал в социальных сетях фразу: "Слова ничего не стоят", явно намекая на высказывания Ямаля перед игрой.

Во втором круге "Барселона" обыграла "Реал" со счетом 2:0 и досрочно стала чемпионом Испании. Несмотря на травму, Ямаль находился рядом с командой и активно праздновал успех.

На следующий день футболист каталонцев выложил кадры своей реакции на второй гол "Барселоны" и повторил фразу Беллингема: "Слова ничего не стоят". Также Ямаль добавил к публикации несколько смеющихся эмодзи со слезами.