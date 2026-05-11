Месси вошел в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2026

Сборная Аргентины опубликовала расширенный состав команды на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, в предварительный список вошли 55 футболистов, среди которых оказался и восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси.

При этом в окончательную заявку на турнир попадут только 26 игроков.

В список вратарей вошли Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Херонимо Рульи ("Марсель"), Хуан Муссо ("Атлетико"), Вальтер Бенитес ("Кристал Пэлас"), Факундо Камбесес ("Расинг") и Сантьяго Бельтран ("Ривер Плейт").

Среди защитников оказались Науэль Молина ("Атлетико"), Маркос Сенеси ("Борнмут"), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм"), Николас Тальяфико ("Лион") и другие.

В полузащите в расширенный состав включены Родриго Де Пауль ("Интер Майами"), Энцо Фернандес ("Челси"), Алексис Макаллистер ("Ливерпуль"), Джовани Ло Чельсо ("Бетис"), Эмилиано Буэндиа ("Астон Вилла"), Франко Мастантуоно ("Реал"), Клаудио Эчеверри ("Жирона") и ряд других игроков.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира, выиграв турнир 2022 года в Катаре.