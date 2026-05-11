Во Франции пятеро юных футболистов жестоко избили соперника на поле

11 Мая 2026 19:35
Во Франции произошел громкий инцидент на детском футбольном турнире - 9-летний мальчик подвергся жестокому нападению прямо во время матча.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, происшествие случилось в регионе Нор-Па-де-Кале. По информации источника, на юного футболиста по имени Маттео напали сразу пятеро игроков команды соперника.

Случившееся вызвало широкий резонанс, после чего с официальным заявлением выступила Федерация футбола Франции.

"Федерация футбола Франции хочет выразить полную поддержку Маттео и его семье. Мы осуждаем насилие, оно недопустимо. Футбол должен оставаться игрой, развлечением. Мы призываем остановить насилие", - говорится в заявлении организации.

Отец пострадавшего мальчика также эмоционально прокомментировал произошедшее.

"Во время избиения у меня было чувство, что моего сына убивают", - заявил он.

Кроме того, мужчина осудил поведение команды соперника, отметив, что игроки праздновали победу в тот момент, когда Маттео находился в машине скорой помощи и истекал кровью.

İdman.Biz

