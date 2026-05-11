Ханси Флик продлит контракт с "Барселоной"

Футбольный клуб "Барселона" и главный тренер Ханс-Дитер Флик договорились о продлении контракта после чемпионского сезона в Ла Лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, агент 61-летнего специалиста Пини Захави и спортивный директор каталонского клуба Деку согласовали новое соглашение. Контракт будет рассчитан до лета 2028 года, а также включит опцию продления до 2029 года при достижении определенных целей.

По данным Mundo Deportivo, стороны нашли баланс между желанием "Барселоны" сохранить тренера как можно дольше и позицией самого Флика, который не хотел подписывать слишком длинное соглашение без спортивных ориентиров. Поэтому опция до 2029 года будет зависеть от результатов команды.

Отметим, что Флик тренирует "Барселону" с 2024 года. При Флике "Барселона" вернула себе доминирование в Испании. Немецкий тренер дважды выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании, а также завоевал Кубок страны. Новый контракт стал логичным продолжением курса клуба на стабильность после перестройки состава и возвращения команды на вершину испанского футбола.

Официальное объявление ожидается после завершения всех формальностей.