Защитник "Реала" успешно перенес операцию после тяжелой травмы

Мадридский "Реал" сообщил об успешной операции защитника команды Ферлана Менди.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, французскому футболисту потребовалось хирургическое вмешательство из-за травмы прямой мышцы бедра.

В заявлении "Реала" отмечается, что операция прошла успешно, а процесс восстановления игрока начнется уже в ближайшие дни. При этом точные сроки возвращения Менди в строй мадридский клуб пока не раскрывает.

Ранее испанские СМИ сообщали, что французскому защитнику может понадобиться от четырех до пяти месяцев на восстановление.

Последние годы Менди регулярно сталкивается с травмами. В нынешнем сезоне защитник провел за "Реал" лишь девять матчей.

Напомним, что накануне мадридский клуб уступил "Барселоне" со счетом 0:2 в рамках чемпионата Испании.