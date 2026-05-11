"ПСЖ" готов продать вратаря, купленного за 55 млн евро

"Пари Сен-Жермен" намерен рассмотреть варианты с продажей голкипера Люка Шевалье в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Equipe, французский клуб готов выслушать предложения по 24-летнему вратарю, если они поступят после окончания сезона.

Шевалье перешел в "ПСЖ" прошлым летом за 55 миллионов евро в качестве замены Джанлуиджи Доннарумме, который перебрался в "Манчестер Сити". Однако французскому голкиперу не удалось в полной мере проявить себя и закрепиться в стартовом составе команды.

По информации источника, сам футболист также не хочет мириться с ролью запасного вратаря, поэтому может принять решение о смене клуба.

Контракт Шевалье с "ПСЖ" действует до лета 2030 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера оценивается в 30 миллионов евро.