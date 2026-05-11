11 Мая 2026
Мбаппе может отказаться от домашних матчей "Реала" из-за реакции фанатов

11 Мая 2026 22:34
Мбаппе может отказаться от домашних матчей "Реала" из-за реакции фанатов

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе может пропустить оставшиеся домашние матчи команды в нынешнем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, французский форвард не хочет принимать участие в играх на "Сантьяго Бернабеу" из-за негативной реакции со стороны болельщиков, которые неоднократно освистывали футболиста.

Мбаппе не сыграл в матче 35-го тура Ла Лиги против "Барселоны", завершившемся поражением "Реала" со счетом 0:2. Изначально сообщалось, что причиной отсутствия француза стала травма и дискомфорт, возникший незадолго до окончания предматчевой тренировки.

Однако, по информации источника, существует и другая версия произошедшего. Утверждается, что Мбаппе покинул тренировку после того, как узнал о намерении тренерского штаба оставить его в запасе на "эль класико".

В настоящее время в "Реале" не называют точных сроков восстановления форварда.

До конца сезона мадридскому клубу предстоит провести матчи против "Овьедо" и "Атлетика" дома, а также сыграть на выезде с "Севильей".

İdman.Biz
