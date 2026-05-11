"Барселона" устроила чемпионский парад: Шченсны курил на автобусе, а Левандовски ел мороженое фанатов - ФОТО + ВИДЕО

Футболисты и тренерский штаб "Барселоны" провели чемпионский парад на улицах города после победы в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.Biz, каталонский клуб организовал традиционное празднование с автобусным туром по Барселоне, где команду приветствовали тысячи болельщиков.

В чемпионском параде принял участие главный тренер команды Ханси Флик. Ранее сообщалось, что в день "эль класико" против "Реала" (2:0) у немецкого специалиста умер отец.

Одними из самых активных участников празднования стали польские футболисты "Барселоны" Войчех Шченсны и Роберт Левандовски. Игроки сидели на крыше автобуса и общались с фанатами по ходу парада.

Кроме того, Левандовски и Шченсны съели мороженое, которое им бросили болельщики, а польский голкипер также попал в кадр с сигаретой во время празднования чемпионства.