12 Мая 2026
RU

"Барселона" устроила чемпионский парад: Шченсны курил на автобусе, а Левандовски ел мороженое фанатов - ФОТО + ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
11 Мая 2026 23:15
89
"Барселона" устроила чемпионский парад: Шченсны курил на автобусе, а Левандовски ел мороженое фанатов

Футболисты и тренерский штаб "Барселоны" провели чемпионский парад на улицах города после победы в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.Biz, каталонский клуб организовал традиционное празднование с автобусным туром по Барселоне, где команду приветствовали тысячи болельщиков.

В чемпионском параде принял участие главный тренер команды Ханси Флик. Ранее сообщалось, что в день "эль класико" против "Реала" (2:0) у немецкого специалиста умер отец.

Одними из самых активных участников празднования стали польские футболисты "Барселоны" Войчех Шченсны и Роберт Левандовски. Игроки сидели на крыше автобуса и общались с фанатами по ходу парада.

Кроме того, Левандовски и Шченсны съели мороженое, которое им бросили болельщики, а польский голкипер также попал в кадр с сигаретой во время празднования чемпионства.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона
00:44
Мировой футбол

Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона

Лидер "Аль-Насра" сделал эмоциональное заявление перед игрой с "Аль-Хилялем"

Футболист "ПСЖ" второй год подряд признан лучшим молодым игроком Лиги 1
00:31
Мировой футбол

Футболист "ПСЖ" второй год подряд признан лучшим молодым игроком Лиги 1

Дезире Дуэ вновь получил престижную награду во Франции

Игрок "Атлетико" пропустит чемпионат мира из-за операции
00:16
Мировой футбол

Игрок "Атлетико" пропустит чемпионат мира из-за операции

Полузащитнику сборной США потребуется хирургическое вмешательство

Ямаль во время парада "Барсы" показал футболку: "Слава богу, что я не мадридиста"
11 Мая 23:59
Мировой футбол

Ямаль во время парада "Барсы" показал футболку: "Слава богу, что я не мадридиста" - ВИДЕО

Футболист каталонцев показал провокационную футболку перед болельщиками
УЕФА назначил арбитров на финалы еврокубков
11 Мая 22:56
Мировой футбол

УЕФА назначил арбитров на финалы еврокубков

Стали известны судейские бригады на решающие матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

Мбаппе может отказаться от домашних матчей "Реала" из-за реакции фанатов
11 Мая 22:34
Мировой футбол

Мбаппе может отказаться от домашних матчей "Реала" из-за реакции фанатов

Французский форвард недоволен освистыванием на "Сантьяго Бернабеу"

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 12:53
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Англии по футболу в эти выходные состоятся матчи 36-го тура