УЕФА назначил арбитров на финалы еврокубков

11 Мая 2026 22:56
УЕФА официально объявил имена арбитров, которые будут работать на финальных матчах главных международных клубных турниров сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на сайт УЕФА, финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом", который пройдет 30 мая в Будапеште, обслужит немецкий арбитр Даниэль Зиберт. Его ассистентами станут Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. За систему VAR будет отвечать Бастиан Данкерт.

На финал Лиги Европы между "Фрайбургом" и "Астон Виллой" назначен француз Франсуа Летексье. Встреча состоится 20 мая.

Решающий матч Лиги конференций между "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" доверен итальянскому арбитру Маурицио Мариани. Финал пройдет 27 мая.

Также УЕФА определил судейскую бригаду на финал женской Лиги чемпионов, где встретятся "Барселона" и "Лион". Главным арбитром назначена шведка Тесс Олофссон.

Все финальные матчи европейских клубных турниров состоятся в конце мая.

İdman.Biz
