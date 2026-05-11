УЕФА назначил арбитров на финалы еврокубков

УЕФА официально объявил имена арбитров, которые будут работать на финальных матчах главных международных клубных турниров сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на сайт УЕФА, финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом", который пройдет 30 мая в Будапеште, обслужит немецкий арбитр Даниэль Зиберт. Его ассистентами станут Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. За систему VAR будет отвечать Бастиан Данкерт.

На финал Лиги Европы между "Фрайбургом" и "Астон Виллой" назначен француз Франсуа Летексье. Встреча состоится 20 мая.

Решающий матч Лиги конференций между "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" доверен итальянскому арбитру Маурицио Мариани. Финал пройдет 27 мая.

Также УЕФА определил судейскую бригаду на финал женской Лиги чемпионов, где встретятся "Барселона" и "Лион". Главным арбитром назначена шведка Тесс Олофссон.

Все финальные матчи европейских клубных турниров состоятся в конце мая.